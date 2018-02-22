12:15 22.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Новый состав ЦИК могут назначить после 13 марта,- Парубий

Верховная Рада Украины может проголосовать за назначение новых членов Центральной избирательной комиссии после 13 марта 2018 года.

Новый состав ЦИК могут назначить после 13 марта,- Парубий

Специальная проверка поданных документов на членов комиссии не будет завершена до следующей пленарной недели. Об этом в четверг, 22 февраля, журналистам сообщил глава парламента Андрей Парубий.

По его словам, на следующей пленарной неделе, возможно в четверг, этот вопрос будет внесен в повестку дня. При этом Парубий пояснил, что пять служб, которые проводят проверку кандидатов на должности в ЦИК, не успеют завершить работу до ближайшей пленарной недели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Администрации президента Украины обнародовали фамилии кандидатов, которых Петр Порошенко предлагает назначить на должности членов Центральной избирательной комиссии. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте главы государства, всего в перечне 13 фамилий.

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