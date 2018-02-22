Новый состав ЦИК могут назначить после 13 марта,- Парубий

Верховная Рада Украины может проголосовать за назначение новых членов Центральной избирательной комиссии после 13 марта 2018 года.
Специальная проверка поданных документов на членов комиссии не будет завершена до следующей пленарной недели. Об этом в четверг, 22 февраля, журналистам сообщил глава парламента Андрей Парубий.
По его словам, на следующей пленарной неделе, возможно в четверг, этот вопрос будет внесен в повестку дня. При этом Парубий пояснил, что пять служб, которые проводят проверку кандидатов на должности в ЦИК, не успеют завершить работу до ближайшей пленарной недели.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Администрации президента Украины обнародовали фамилии кандидатов, которых Петр Порошенко предлагает назначить на должности членов Центральной избирательной комиссии. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте главы государства, всего в перечне 13 фамилий.