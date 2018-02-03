США будут поддерживать Украину в сфере обороны, - Полторак

Об этом передает "Голос Америки".

После переговоров с Мэттисом Полторак дал широкое интервью для американских журналистов, где коротко поделился деталями и стратегией на ближайшее время в развитии военного сотрудничества Киева и Вашингтона. Полторак подчеркнул саму важность принятия правительством США решение о поставке Украине летального оружия для обороны, однако о точных датах и времени поставок боевых комплексов Джавелин он умолчал.

Были определены две комиссии Генштаба ВСУ, Министерства обороны Украины, а также министерства обороны США, которые начнут налаживать прямые контакты между собой, без лишних посредников.

"Во время встречи с коллегами мы обсудили существующие программы, их состояние. Нам есть к чему двигаться", - резюмировал украинский министр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава Пентагона Джеймс Маттис подтвердил готовность Вашингтона и дальше поддерживать Украину в ее противостоянии против Москвы.