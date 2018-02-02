РФ продолжает продавать оружие недемократическим режимам, - Тиллерсон

Об этом он сообщил в ходе визита в Техас. Так, во время рабочей поездки американский представитель заметил, что присутсвие России в Западном регионе вызывает огромную тревогу среди местных жителей.

По мнению Тиллерсона, соответствующая реакция вызвана тем, что РФ продолжает продавать оружие и военную технику недружественным режимам. В связи с этим Запад должен защищаться от отдаленных государств, которые не отражают основополагающих ценностей, разделяемых на Западе.

Также Госсекретарь США отметил, что он не имеет желания заключить сделку с односторонними доходами.

"Мы ищем партнеров с общими ценностями и видениями для создания безопасного и процветающего полушария. Американский подход основан на взаимовыгодных целях, чтобы помочь обеим сторонам расти, развиваться и становиться более процветающими, и делать это, уважая международное право, уделяя приоритетное внимание интересам наших партнеров и защищая наши ценности", - заявил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что правительство РФ в ближайшем будущем планирует только расширить свои позиции на Донбассе.