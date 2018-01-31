12:41 31.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин принял решение выплатить по 100 тыс. грн экс-заложникам боевиков на Донбассе

Украинское правительство утвердило постановление выплаты освобожденным из заложников боевиков "ДНР" и "ЛНР" по 100 тыс. грн. Соответствующее решение опубликовано на сайте Кабмина.

Кабмин принял решение выплатить по 100 тыс. грн экс-заложникам боевиков на Донбассе

Отмечается, что единоразовую помощь выплатят тем освобожденным, которых Служба безопасности Украины включит в соответствующий список. Получить деньги можно в течение шести месяцев в органах соцзащиты.

Для реализации инициативы из резервного фонда госбюджета выделят 7,4 млн грн.

Ранее состоялся обмен удерживаемыми лицами. Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Глава СБУ Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать на то время 103 украинцев.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"освобожденным из плена украинцам также предоставят другие виды социальной помощи. Подготовлен проект постановления о предоставлении материальной помощи каждому из тех, кто освобожден.

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