14:12 10.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Саакашвили допросили по делу о расстрелах на Майдане

Бывший глава государства Грузии, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили был допрошен в прокуратуре по делу о расстрелах на Майдане.

Саакашвили допросили по делу о расстрелах на Майдане

Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Как утверждает Саакашвили, вчера он провел два часа на допросе в прокуратуре по делу расстрелов на Майдане. В связи с этим были преведены факты на итальянском канале друга Путина Берлускони, о том, что экс-президент приказал "грузинским снайперам" расстреливать людей.

Также лидер "Движения новых сил" подчеркнул, что назначены еще два допроса. Однако на этом допросе следователи были доброжелательные и профессиональные. Тем не менее вся система работает вхолостую, подчеркнул политик.

"Два главных дела той эпохи – отравление Виктора Ющенко и расстрелы Майдана – до сих пор не расследованы, то есть во власти в Украине до сих пор есть люди, которым невыгодно расследование этих дел", – возмутился Саакашвили.

Напоследок политик добавил, что накануне "потерял два драгоценных часа на беллетристику", а в среду с утра еще два допроса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Саакашвили совсем недавно политик являлся в ГПУ. Кроме того, он долгое время от допроса полностью отказывался, требуя передачи своего дела в СБУ.

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