10:29 16.11.2017 | Политика | Новости
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В США инициируют слушания об импичменте Трампа

Группа конгрессменов от Демократической партии США выступили с инициативой провести слушания по импичменту президента Дональда Трампа.

В США инициируют слушания об импичменте Трампа

Об этом сообщает издание Politico.

Член Палаты представителей Стив Коэн заявил, что пятеро демократов подписали его резолюцию о введении пяти статей об импичменте против президента.

"Мы призываем Палату начать слушания по поводу импичмента. Это не призыв к голосованию. Это призыв к слушаниям", - заявил Коэн.

По мнению демократов, Трамп нарушил Конституцию не менее пяти раз, уволив директора ФБР Джеймса Коми, нарушив запрет принимать иностранные подарки и вознаграждения, продолжая получать прибыль от своего бизнеса и подорвав федеральную судебную систему и свободу прессы.

Напоследок член палаты Коэн добавил, что не ожидает положительной реакции юридического комитета нижней палаты Конгресса, который действует, "как один из филиалов администрации" Трампа.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Филиппинах президента США Дональда Трампа, прибывшего для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, встретили протестами. Примечательно, что в  эти дни в филиппинской столице проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в котором США участвуют в качестве гостя.


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