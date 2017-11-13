11:18 13.11.2017 | Политика | Новости
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Великобритания должна заплатить за Brexit 60 млрд евро, - глава Европарламента

Великобритании необходимо заплатить за выход из состава Европейского союза (Brexit) примерно 60 млрд евро. 

Великобритания должна заплатить за Brexit 60 млрд евро, - глава Европарламента

Такие сведения сообщил глава Европейского парламента Антонио Таяни в интервью Berliner Morgenpost.

Согласно словам Таяни, если ЕС примут меньше предложенной суммы, тогда европейские граждане должны будут заплатить за эту разницу. Однако глава ЕП не понимает, почему немцы, итальянцы, испанцы или голландцы должны оплачивать британский счет.

Тажке Таяни считает, что ЕС и Британии сейчас нужно согласие по трем основным вопросам. В первую очердь на права 3,5 млн граждан ЕС, проживающих в Британии, а также контроль за границей между Северной Ирландией и Ирландией. И последнее, что необходимо обговорить - это финансовые обязательства Британии перед ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", страны Европейского Союза и бизнес должны быть готовы к тому, что переговоры о выходе Великобритании из ЕС могут провалиться.


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