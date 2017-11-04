14:21 04.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Не нужно связывать урегулирование конфликта на Донбассе с Крымом, - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает, что не стоит пытаться урегулировать одновременно два спорных конфликта - в Крыму и на Донбассе.

Не нужно связывать урегулирование конфликта на Донбассе с Крымом, - Волкер

Об этом передает ТАСС.

По его словам, украинская администрация совместно с действиями ее дипломатических партнеров и так добилась того, что вопрос урегулирования конфликта на воточных территориях страны стал возможен благодаря введению специальной миротворческой миссии, а потому необходимо сосредоточиться на одном вопросе. Ситуация с Крымом, как и прежде, остается предметов жесткой критики в сторону Москвы.

Волкер также пояснил, что страны Запада готовы смягчать введенные против России санкции в зависимости от прогресса на Донбассе, однако только в том случае, если Кремль готов будет поменять свою агрессивную геополитику.

Как сообщалось в "УРА-Информ", специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в Украине Курт Волкер заявил, что настало время завершить конфликт на востоке Украины.


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