В Тбилиси ждут когда Украина запустит процедуру экстрадиции Саакашвили

Генеральная прокуратура трижды обращалась к соответствующим компетентным органам Украины и ждет от них действенных мероприятий. Об этом в понедельник, 30 октября, заявил журналистам заместитель главного прокурора Грузии Георгий Гогадзе.

При этом он подчеркнул, что грузинская сторона имеет основания для запроса, иначе бы запрос не подавался. Прокуратура сделает все возможное для того, чтобы все те лица, которые совершили преступления на территории Грузии, предстали бы перед правосудием, - заверил Гогадзе, добавив, что в настоящее время у властей Украины не должно быть причин отказывать в экстрадиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина дважды отказала Грузии в экстрадиции бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили. По словам министр юстиции Грузии Теи Цулукиани, просьба Грузии об экстрадиции Саакашвили была обоснованной.