20:54 30.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100177687:Polishuk

В Тбилиси ждут когда Украина запустит процедуру экстрадиции Саакашвили

В Грузии ждут, когда Украины начнет принимать конкретные шаги по экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

В Тбилиси ждут когда Украина запустит процедуру экстрадиции Саакашвили

Генеральная прокуратура трижды обращалась к соответствующим компетентным органам Украины и ждет от них действенных мероприятий. Об этом в понедельник, 30 октября, заявил журналистам заместитель главного прокурора Грузии Георгий Гогадзе.

При этом он подчеркнул, что грузинская сторона имеет основания для запроса, иначе бы запрос не подавался. Прокуратура сделает все возможное для того, чтобы все те лица, которые совершили преступления на территории Грузии, предстали бы перед правосудием, - заверил Гогадзе, добавив, что в настоящее время у властей Украины не должно быть причин отказывать в экстрадиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина дважды отказала Грузии в экстрадиции бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили. По словам министр юстиции Грузии Теи Цулукиани, просьба Грузии об экстрадиции Саакашвили была обоснованной.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив