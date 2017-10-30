Активное вовлечение США в конфликт на Украине изменит ситуацию, - Волкер - ВИДЕО
Соединенные Штаты Америки надеются, что активное вовлечение в конфликт Украины и Российской Федерации изменит ситуацию.
США должны более широко войти в переговоры с Россией напрямую, дать четкий посыл, что санкции не снимут, а отношения между Россией и США не улучшатся, пока эти вопросы не будут решены. Об этом в понедельник, 30 октября, в интервью "Громадскому" заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.
По его словам, США надеются, что Россия сделает стратегические изменения в поведении. Если это произойдет, если она скажет: хорошо, мы готовы двигаться, много что изменится, - отметил он, добавив, что каждое из положений, названное им, может двигаться вниз или вверх, добавляться или отменяться, без более широкого решения конфликта.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков в первой половине ноября проведут очередные переговоры по ситуации на Донбассе.
По состоянию на утро пятницы, 27 октября, украинская страна не импортирует голубое топливо из Российской Федерации уже 700 дней. Таким образом, вместо российского газа Украина продолжает покупать топливо из Европы по реверсивной схеме.