Активное вовлечение США в конфликт на Украине изменит ситуацию, - Волкер - ВИДЕО

США должны более широко войти в переговоры с Россией напрямую, дать четкий посыл, что санкции не снимут, а отношения между Россией и США не улучшатся, пока эти вопросы не будут решены. Об этом в понедельник, 30 октября, в интервью "Громадскому" заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

По его словам, США надеются, что Россия сделает стратегические изменения в поведении. Если это произойдет, если она скажет: хорошо, мы готовы двигаться, много что изменится, - отметил он, добавив, что каждое из положений, названное им, может двигаться вниз или вверх, добавляться или отменяться, без более широкого решения конфликта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков в первой половине ноября проведут очередные переговоры по ситуации на Донбассе.