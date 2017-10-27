Колотилин назначен и.о. Госгеокадастра

Об этом пишется в постановлении Кабмина №759 от 25 октября 2017 года.

Ранее эту должность занимал Олег Цвях, однако после инцидента, который произошел во время встречи президента Украины Петра Порошенка и премьер-министра Владимира Гройсмана с главами областных, поселковых и сельских глав в рамках процесса децентрализации.

Один из глав заявил о существовании, так называемых "смотрящих", которые контролируются лично Цвяхом совместно с сотрудниками Госгеокадастра. После сказанных чиновников слов, премьер тут же уволил Цвяха.

Как сообщалось в " УРА-Информ", впервые за семь месяцев в Украине собрался Совет регионального развития.