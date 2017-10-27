17:55 27.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100177486:roman

Колотилин назначен и.о. Госгеокадастра

Кабинет министров Украины назначил Александра Колотилина исполняющим обязанности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии. 

Колотилин назначен и.о. Госгеокадастра

Об этом пишется в постановлении Кабмина №759 от 25 октября 2017 года.

Ранее эту должность занимал Олег Цвях, однако после инцидента, который произошел во время встречи президента Украины Петра Порошенка и премьер-министра Владимира Гройсмана с главами областных, поселковых и сельских глав в рамках процесса децентрализации.

Один из глав заявил о существовании, так называемых "смотрящих", которые контролируются лично Цвяхом совместно с сотрудниками Госгеокадастра. После сказанных чиновников слов, премьер тут же уволил Цвяха.

Как сообщалось в " УРА-Информ", впервые за семь месяцев в Украине собрался Совет регионального развития.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив