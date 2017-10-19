10:53 19.10.2017 | Политика | Новости
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ЕС потребует от Северной Кореи прекратить ядерную и ракетную программу

Лидеры Европейского союза требуют от Северной Кореи прекратить программу по разработке ядерного и баллистического оружия. Такое решение было принято по результатам саммита.

ЕС потребует от Северной Кореи прекратить ядерную и ракетную программу

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, лидеры ЕС потребуют от Пхеньяна отказаться от своих программ по ядерным и баллистическим разработкам в полной мере. Кроме того, в заявлении будет указана возможность ужесточения санкций против КНДР. В частности, в отношении стран, которые продолжают вести дела с Пхеньяном.

В свою очередь данное заявление, которое будет опубликовано после саммита, будет соответствовать последним санкциям ЕС. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Пентагоне считают, что военный конфликт Пхеньяном неизбежен, и что эскалации стоит ожидать в следующем году.


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