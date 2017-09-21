Тереза Мэй призывает мировое сообщество усилить борьбу с терроризмом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания остается устойчивой в своей борьбе с терроризмом. Об этом она сказала в своей речи на заседании ГА ООН.
Согласно ее словам, ООН должна контролировать и деятельность других государств, так как зачастую финансирование террористических группировок происходит через "подставные" лица, коими являются руководители других государств.
Мэй считает, что страны, которые поддерживают террористов "Хезболлы" - подрывают безопасность на Ближнем Востоке, или же сепаратистов на востоке Украины - подрывают стабильность в восточном регионе Европы.
Такие государства могут влиять на процесс и ход выборов в разных странах с помощью кибер атак, что подтвердили недавные выборы в США и Великобритании.
"Как в глобальном масштабе, так и на Европейском континенте, Великобритания "останется устойчивой в своей преданности и ответственности за предоставление безопасности", - подчеркнула английский премьер.
Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что ее каденция необходима стране до конца процесса урегулирования по Brexit.