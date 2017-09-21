Партия Ле Пен находится под угрозой раскола

Согласно информации источника, "второй человек" в партии решил покинуть свой пост. Это связано как с недавним поражением Ле Пен на президентских выборах, так и расколов внутри взглядов партии.

Филиппо занимал должность вице-президента партии евроскептиков и противников миграции. Он стоял в главной оппозиции к французскому Еврокурсу, что, по мнению наблюдателей, и привело Марин к поражению из-за крайне правых взглядов.

Филиппо создал собственную политическую ассоциацию "Патриоты", что сильно не понравилось Ле Пен. По ее словам, это ведет к усилению конфликта интересов внутри партии.

В среду вечером Ле Пен заявила, что лишает Филиппо полномочий разработчика стратегии партии и руководителя отдела по связям с общественностью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на недавних выборах во Франции Марин Ле Пен набрала 10 638 475 голосов.