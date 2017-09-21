12:56 21.09.2017 | Политика | Новости
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Партия Ле Пен находится под угрозой раскола

Во Франции партию Марин Ле Пен "Национальный фронт" покинул ее заместитель Флориан Филиппо. Об этом передает "Радио Свобода".

Партия Ле Пен находится под угрозой раскола

Согласно информации источника, "второй человек" в партии решил покинуть свой пост. Это связано как с недавним поражением Ле Пен на президентских выборах, так и расколов внутри взглядов партии.

Филиппо занимал должность вице-президента партии евроскептиков и противников миграции. Он стоял в главной оппозиции к французскому Еврокурсу, что, по мнению наблюдателей, и привело Марин к поражению из-за крайне правых взглядов.

Филиппо создал собственную политическую ассоциацию "Патриоты", что сильно не понравилось Ле Пен. По ее словам, это ведет к усилению конфликта интересов внутри партии.

В среду вечером Ле Пен заявила, что лишает Филиппо полномочий разработчика стратегии партии и руководителя отдела по связям с общественностью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на недавних выборах во Франции  Марин Ле Пен набрала 10 638 475 голосов.


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