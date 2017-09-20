08:15 20.09.2017 | Политика | Новости
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Лавров уточнил позицию России по миротворцам ООН на Донбассе

Российская Федерация допускает единственную функцию миссии Организации объединенных наций на востоке Украины - это обеспечение безопасности представителей ОБСЕ.

Лавров уточнил позицию России по миротворцам ООН на Донбассе

Наше предложение очень четкое: миротворцы будут только охранять специальную миссию ОБСЕ и только при выполнении наблюдателями функций, вытекающих из Минских договоренностей. Любое другое предназначение миротворческой миссии будет означать перечеркивание этих договоренностей.

Такую позицию России высказал во вторник вечером, 19 сентября, после переговоров с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом он в очередной раз заявил, что российский проект резолюции по миротворцам на Донбассе остается в том виде, в каком был после разговора президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Работа над проектом резолюции не остановлена и Москва ждет предложений других стран, - отметил Лавров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Вашингтон выступает за размещение миротворцев ООН на Донбассе, в том числе на границе с Россией, и настаивает, чтобы они имели широкий мандат.


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