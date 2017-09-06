11:15 06.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Процесс Е-декларирования продолжается

Министр юстиции Павел Петренко считает, что процесс проверки Е-деклараций находится в "замороженном" состоянии. Об этом на очередном брифинге заявил сам министр.

Процесс Е-декларирования продолжается

По словам Петренка, создания очень прозрачной системы и базы деклараций еще не означает, что сам процесс проверки запустится. Чиновник уверяет, что коллегиальность органа не позволяет НАПК оперативно и быстро проводить ревизию всех деклараций.

На сегодняшний день в НАПК лежат тысячи заявок, а потому проверить их вручную просто невозможно.

Выход министр видит в создании автоматической системы проверки Е-деклараций, вместо того, чтобы выборочно и вручную проводить проверки политиков чиновников.

Также Петренко заверил, что никому не удастся "свернуть" саму идею прозрачного аудита украинских чиновников и высокопоставленных руководителей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) отчиталось о проверке декларации украинского главы государства за 2015-2016 годах.


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