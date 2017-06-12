В понедельник в Измаиле, Болграде и Белгород-Днестровском стартует набор в патрульную полицию - МВД

Это необходимо для усиления правопорядка и безопасности на юге Одесской области. Как сказано в сообщении, опубликованном на официальной страничке ведомства в социальной сети, учитывая сложность ситуации и сегмент присутствия России в приднестровском районе Молдовы, все правоохранительные органы, как единый организм, должны обеспечить порядок и безопасность в регионе.

В министерстве также подчеркнули, что предпочтение во время набора будут отдавать жителям этих городов. Дополнительно для охраны общественного порядка должно быть привлечено около 400 гвардейцев, - пояснил глава ведомства Арсен Аваков.

При этом он отметил, что министерство исходит из того, что это прекрасная превенция для желающих дестабилизировать ситуацию в регионе. Расшатать обстановку мы не позволим. Зато будем всячески поддерживать развитие этого региона, - процитировали в МВД заявление министра внутренних дел.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Аваков заявлял, что уровень преступности в Киевской области за последние пол года снизился на 20%. Этот уровень еще не является удовлетворительным, но по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года это уже лучше, - отметил 30 мая министр, открывая сервисный центр Министерства внутренних дел в городе Белая Церковь Киевской области.