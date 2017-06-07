08:26 07.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина будет перенимать опыт Германии в местном самоуправлении, - Гройсман

Украинский премьер Владимир Гройсман во время встречи с бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером заявил, что наша страна должна перейнять опыт Германии в сфере развития местного самоуправления. В часности, Украина готова способствовать усилению сотрудничества между муниципалитетами обеих стран.

Украина будет перенимать опыт Германии в местном самоуправлении, - Гройсман

Об этом передает пресс-служба Кабмина.

По словам Гройсмана, в Украине уже третий год подряд идет процесс децентрализации, поэтому усиление контактов и связей украинских регионов с регионами других стран очень пригодится.

При этом глава украинского правительства приветствовал подписание совместного заявления о партнерстве между столицами Украины и Германии. 

"Мы можем очень много сделать на государственном уровне, но когда уровень муниципалитетов начинает взаимодействовать, когда есть много направлений взаимодействия, будет много успехов, в частности в экономике", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Стоить отметить, что обе страны провели уже несколько совместных деловых форумов. Например, в Киеве работает украинско-немецкая торговая палата и насупило время развития отношений в сфере науки и культуры.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Владимир Гройсман убежден в том, что для нашей страны 2017-ый год станет удачным.


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