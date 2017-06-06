ЕС в конце месяца продлит санкции против России, - Рикард Йозвяк

Страны Европейского Союза намерены вновь поднять вопрос продления санкций против России.
Этот вопрос будет поднят во время дебатов 22 июня. Затем санкции будут официально продолжены через несколько дней после принятия решения.
Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
По его словам, экономические санкции Евросоюза против России, скорее всего, будут обсуждаться на Евросовете во время дебатов в конце месяца.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с главой Европейского Совета Дональдом Туском призвал продлить санкции против Российской Федерации.