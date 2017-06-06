12:32 06.06.2017 | Политика | Новости
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ЕС в конце месяца продлит санкции против России, - Рикард Йозвяк

Страны Европейского Союза намерены вновь поднять вопрос продления санкций против России.

ЕС в конце месяца продлит санкции против России, - Рикард Йозвяк

Этот вопрос будет поднят во время дебатов 22 июня. Затем санкции будут официально продолжены через несколько дней после принятия решения.

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По его словам, экономические санкции Евросоюза против России, скорее всего, будут обсуждаться на Евросовете во время дебатов в конце месяца.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с главой Европейского Совета Дональдом Туском призвал продлить санкции против Российской Федерации.


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