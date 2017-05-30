Юнкер ожидает полной ратификации СА Украина-ЕС до 13 июля

При этом он выразил надежду, что процесс ратификации завершится до саммита Украина-ЕС, который намечен на 13 июля. Как сказано в заявлении Юнкера по поводу ратификации Нидердандами СА, он благодарен правительству Нидерландов и руководству других стран за усилия по достижению положительного завершения процесса ратификации.

При этом Юнкер подчеркнул, что Соглашение уже активизировало торговлю между ЕС и Украиной, повысило благосостояние предпринимателей, помогло инициировать и реализовать ряд реформ в Украине и предоставило новые возможности как для Европейского Союза, так и для граждан Украины.

Сегодняшнее голосование дает важный сигнал от Нидерландов и всего Европейского Союза нашим украинским друзьям о том, что место Украины находится в Европе, - подчеркнул глава Еврокомиссии, добавив, что Соглашение стало на шаг ближе к ратификации.

Я бы хотел чтобы этот процесс завершился быстро, до начала саммита ЕС-Украина, который запланирован на июль, - говорится в заявлении, обнародованном на сайте Еврокомиссии во вторник, 30 мая.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верхняя палата парламента Нидерландов во вторник, 30 мая, проголосовала за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.