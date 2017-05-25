Россия целенаправленно срывает минские договоренности, - Порошенко

Во время встречи глава украинского государства заявил, что Российская Федерация целенаправленно подрывает минские соглашения. Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники обсудили развитие ситуации на Донбассе, Порошенко проинформировал гостя о последних деструктивных шагах России, направленные на подрыв минских договоренностей.

При этом глава украинского государства подчеркнул важность сохранения санкций против Москву, что, по его мнению, является залогом восстановления не только мира в Украине, но и сохранения европейского порядка. В свою очередь, Зеехофер подтвердил, что нормализация сотрудничества с Российской Федерауией возможна только при условии выполнения Москвой минских договоренностей. Напомним, премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером прибыл в Украину с визитов.

Как сообщал УРА-Информ, вчера президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск скоординировали по телефону свои позиции перед саммитом G7 и определили дату следующего саммита Украина-ЕС.

В частности, Порошенко отметил, что нет оснований для отмены или смягчения экономических и секторальных санкций ЕС в отношении Российской Федерации.

Порошенко подчеркнул, что такая оценка должна быть положена в основу решений лидеров G7 и Европейского Совета о продлении санкций против РФ после 31 июля 2017 года.