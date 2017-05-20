21:37 20.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Повышение пенсий не повлияет на продолжение программы субсидий, - Гройсман

Глава правительства Украины Владимир Гройсман во время поездки в Винницу заявил, что повышение пенсий не повлияет на выполнение программы предоставления субсидий за жилищно-коммунальные услуги и приобретение топлива.

Повышение пенсий не повлияет на продолжение программы субсидий, - Гройсман

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно словам Гройсмана, у государства есть все инструменты для предоставления субсидий в следующем отопительном сезоне

Таким образом, украинское правительство будет заботиться о тех, кому нужна поддержка.

Также премьер-министр украины подчеркнул, что в приоритете его деятельности – проведение пенсионной реформы. 

"Я очень хотел бы ее реализовать, поскольку после одобрения предложенных решений в парламенте уже в октябре сможем поднять пенсию для 5,6 млн пенсионеров и сделать эту индексацию автоматической. Хотел бы, чтобы к середине июля мы могли принять проект реформы. Пенсионеры этого ожидают", — отметил Гройсман.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что проект закона о пенсионной реформе, разработанный правительством, будет передан в Верховную Раду в июне 2017 года.


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