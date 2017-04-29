Парламент Албании избрал президентом страны Илира Мету

Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом, проголосовали в поддержку Илира Меты 87 депутатов из 140 народных обранцев. Тем временем оппозиция продолжала бойкотировать заседания парламента и не принимала участия в голосовании. Кроме того, Демпартия угрожает бойкотировать парламентские выборы, которые должны состояться 18 июня.

В свою очередь 48-летний экономист Илир Мета является лидером молодежной партии "Социалистическое движение за интеграцию". При этом его кандидатуру поддержала Социалистическая партия премьера Эди Рамы. А вот в 1999-2002 года Илир Мета занимал пост премьер-министра страны.

По словам Мета, Албания должна достичь консенсуса, чтобы не стать такой, как Македония. Поскольку именно там парламентские партии не смогли сформировать правительство по итогам выборов, которые состоялись в декабре.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападение на парламент Македонии и избиение его депутатов являются неприемлемыми, считает официальный представитель генсека Стефан Дюжарри.

