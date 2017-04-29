09:25 29.04.2017 | Политика | Новости
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Парламент Албании избрал президентом страны Илира Мету

В Албании парламент избрал своего спикера, социалиста Илира Мету новым президентом страны. Так, голосование состоялось несмотря на протест работы Народного собрания оппозицией.

 

Парламент Албании избрал президентом страны Илира Мету

Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом, проголосовали в поддержку Илира Меты 87 депутатов из 140 народных обранцев. Тем временем оппозиция продолжала бойкотировать заседания парламента и не принимала участия в голосовании. Кроме того, Демпартия угрожает бойкотировать парламентские выборы, которые должны состояться 18 июня.

В свою очередь 48-летний экономист Илир Мета является лидером молодежной партии "Социалистическое движение за интеграцию". При этом его кандидатуру поддержала Социалистическая партия премьера Эди Рамы. А вот в 1999-2002 года Илир Мета занимал пост премьер-министра страны.

По словам Мета, Албания должна  достичь консенсуса, чтобы не стать такой, как Македония. Поскольку именно там парламентские партии не смогли сформировать правительство по итогам выборов, которые состоялись в декабре.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападение на  парламент Македонии и избиение его депутатов являются неприемлемыми, считает официальный представитель генсека Стефан Дюжарри.
 


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