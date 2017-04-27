Турчинов рассказал в проекте блокировки сепаратистского вещания в зоне АТО

Поскольку информационная агрессия является одна из самых опасных составляющих гибридной войны, которую ведет против Украины Россия, блокирование российской информационной пропаганды должно стать приоритетной задачей. Такое мнение в четверг, 27 апреля, во время заседании Национального координационного центра кибербезопасности высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам, руководство Госспецсвязи доложило о детально разработанном проекте, который позволит заблокировать антиукраинское телерадиовещание вдоль линии разграничения. В связи с чем Турчинов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением выделить из резервного фонда финансовые ресурсы для реализации проекта.

По его мнению, оборудование украинского производства сможет эффективно решить возложенные на Госспецсвязь задачи и на порядок дешевле иностранных аналогов.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, в Украине запретили еще один российский телеканал.