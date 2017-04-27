Джонсон заверил, что Лондон никогда не признает аннексию Крыма Россией

Власти Британии настаиваем на суверенитет и территориальную целостность всех стран Европы, а также отказываемся признать незаконной аннексию полуострова. Об этом в четверг утром, 27 апреля, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Он также отметил, что Лондон продолжает поддерживать действия Соединенных Штатов Америки, направленные на предупреждение химических атак в Сирии со стороны официального Дамаска.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который инициировал обсуждение новых санкций против Российской Федерации на заседании стран G7, снова заявил о необходимости новых санкций против российских военных.