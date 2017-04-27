10:32 27.04.2017 | Политика | Новости
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Джонсон заверил, что Лондон никогда не признает аннексию Крыма Россией

Лондон отказывается признать незаконной аннексию Крыма Россией.

Джонсон заверил, что Лондон никогда не признает аннексию Крыма Россией

Власти Британии настаиваем на суверенитет и территориальную целостность всех стран Европы, а также отказываемся признать незаконной аннексию полуострова. Об этом в четверг утром, 27 апреля, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Он также отметил, что Лондон продолжает поддерживать действия Соединенных Штатов Америки, направленные на предупреждение химических атак в Сирии со стороны официального Дамаска.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который инициировал обсуждение новых санкций против Российской Федерации на заседании стран G7, снова заявил о необходимости новых санкций против российских военных.


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