Президент ПАСЕ Педро Аграмунт готов уйти в отставку

Вместе с тем он поставил условия, что уйдет только после завершения визита короля Испании в ассамблею. Само заявление о сложении полномочий он обещает подать 29 мая. Как пишут европейские СМИ, Аграмунт не будет даже появляться в сессионном зале ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, за исключением одного часа, когда он приведет короля в зал и будет слушать его с кресла в президиуме ассамблеи.

Затем он проводит короля на родину, а после закрытия сессии – придет на заседание Бюро, чтобы официально объявить об отставке. При этом еще в течение месяца эта отставка не будет оформлена документально.

Напомним, в марте Аграмунт в составе российской делегации посетил Сирию, где встретился с президентом страны Башаром Асадом.

Как сообщал УРА-Информ, члены ПАСЕ в понедельник осудили встречу и назначили специальные слушания, а украинская делегация потребовала отставки Аграмунта.

Как известно, неоднократно глава ПАСЕ призывал вернуть Россию в ассамблею.