Это следующая дата, когда, скорее всего, Комитет подтвердит результаты триалога европейских институций по предоставлению Украине безвизового режима. Об этом в среду, 18 апреля, во время заседания правительства сообщил первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.

Он также отметил, что 11 мая вопрос будет подан на утверждение Совета ЕС и в ближайшее время состоится подписание. Скорее всего это будет 15-16, а возможно, 18 мая, - заверил Пристайко, напомнив, что украинцы получат безвизовый режим с 30 странами Европы, среди которых 26 членов ЕС, а также страны, входящие в Шенгенскую зону - Исландия, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский парламент в четверг, 6 апреля, проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины. Визовую либерализацию для Украины поддержали 521 европейских депутатов. В то же время 75 человек было против, а 36 - воздержались.