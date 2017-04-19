Комитет постоянных представителей Европейского Союза может подписать безвизовый режим для Украины 26 апреля.
Это следующая дата, когда, скорее всего, Комитет подтвердит результаты триалога европейских институций по предоставлению Украине безвизового режима. Об этом в среду, 18 апреля, во время заседания правительства сообщил первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.
Он также отметил, что 11 мая вопрос будет подан на утверждение Совета ЕС и в ближайшее время состоится подписание. Скорее всего это будет 15-16, а возможно, 18 мая, - заверил Пристайко, напомнив, что украинцы получат безвизовый режим с 30 странами Европы, среди которых 26 членов ЕС, а также страны, входящие в Шенгенскую зону - Исландия, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский парламент в четверг, 6 апреля, проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины. Визовую либерализацию для Украины поддержали 521 европейских депутатов. В то же время 75 человек было против, а 36 - воздержались.