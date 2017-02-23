Рада введет штрафы за нарушение правил въезда в зону АТО

Так, Верховная Рада намерена ввести штраф за нарушение правила въезда в зону проведения АТО, а также выезда из нее. За данный законопроект №5442 проголосовали 235 депутатов (сначала 208 парламентариев).

Так, документ предлагает установить штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов (510-850 гривен) за это нарушение. Согласно данному законопроекту, предложено ввести админответственность за невыполнение иностранцем либо лицом без гражданства решения относительно запрета на въезд в Украину, предусмотрев штраф - 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов.

Как сообщал УРА-Информ, террористы за сутки в зоне АТО 54 раза открывали огонь.