18:04 23.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада введет штрафы за нарушение правил въезда в зону АТО

Проект предлагает установить штраф 510-850 гривен.

Рада введет штрафы за нарушение правил въезда в зону АТО

Так, Верховная Рада намерена ввести штраф за нарушение правила въезда в зону проведения АТО, а также выезда из нее. За данный законопроект №5442 проголосовали 235 депутатов (сначала 208 парламентариев).

Так, документ предлагает установить штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов (510-850 гривен) за это нарушение. Согласно данному законопроекту, предложено ввести админответственность за невыполнение иностранцем либо лицом без гражданства решения относительно запрета на въезд в Украину, предусмотрев штраф - 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов.

Как сообщал УРА-Информ, террористы за сутки в зоне АТО 54 раза открывали огонь.


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