Рада может разрешить сажать за контрабанду оружия

В частности, если закон будет принят в целом, за указанные правонарушения могут лишать свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией предметов контрабанды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ сегодня народные депутаты приняли поправки к так называемому "закону Савченко".

За данный документ проголосовали 235 депутатов. Документом предлагается, что предварительное заключение будет засчитано судом в срок наказания - при осуждении к лишению свободы - из расчета день предварительного заключения за день лишения свободы, кроме определенных данным законопроектом случаев.