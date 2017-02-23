20:58 23.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада может разрешить сажать за контрабанду оружия

Верховная Рада Украины в четверг, 23 февраля, приняла в первом чтении законопроект, который предполагает уголовную ответственность за контрабанду опасных веществ и частей огнестрельного нарезного оружия.

Рада может разрешить сажать за контрабанду оружия

В частности, если закон будет принят в целом, за указанные правонарушения могут лишать свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией предметов контрабанды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ сегодня народные депутаты приняли поправки к так называемому "закону Савченко".

За данный документ проголосовали 235 депутатов. Документом предлагается, что предварительное заключение будет засчитано судом в срок наказания - при осуждении к лишению свободы - из расчета день предварительного заключения за день лишения свободы, кроме определенных данным законопроектом случаев.


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