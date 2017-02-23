Гройсман прибыл на Харьковщину

Об этом сообщает Правительственный портал. Премьер Украины Гройсман 23 февраля прибыл с рабочим визитом в Харьковскую область.

Ожидается, что глава украинского правительства посетит госпредприятие "Завод имени Малышева" (концерн "Укроборонпром"). Он ознакомится также и с работой публичного акционерного общества "ФЭД" и проведет беседу со студентами в Харьковском университете городского хозяйства им. А.Н. Бекетова.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман в ноябре 2016 г. посетил Херсонскую область. В рамках данного визита премьер ознакомился с планом развития местного аэропорта.