13:18 23.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман прибыл на Харьковщину

Владимир Гройсман с рабочей поездкой прибыл в Харьковскую область.

Гройсман прибыл на Харьковщину

Об этом сообщает Правительственный портал. Премьер Украины Гройсман 23 февраля прибыл с рабочим визитом в Харьковскую область.

Ожидается, что глава украинского правительства посетит госпредприятие "Завод имени Малышева" (концерн "Укроборонпром"). Он ознакомится также и с работой публичного акционерного общества "ФЭД" и проведет беседу со студентами в Харьковском университете городского хозяйства им. А.Н. Бекетова.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман в ноябре 2016 г. посетил Херсонскую область. В рамках данного визита премьер ознакомился с  планом развития местного аэропорта.


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