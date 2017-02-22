11:53 22.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В горсовете Херсона подрались из-за тарифов - ФОТО, ВИДЕО

В Херсоне в среду, 22 февраля, начались протесты.

В горсовете Херсона подрались из-за тарифов - ФОТО, ВИДЕО

Люди пришли под здание городского совета протестовать против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. На улице протестующие держали плакаты и большие баннеры "Нет грабительским тарифам", "Мы против повышения тарифов", "Платить 5 гривен. За что?".

Как сообщают местные СМИ, участники митинга прорвались на заседание сессии горсовета. Тут споры с депутатами переросли в драку и закончилась потасовкой между общественником Кирилом Стремоусовым и представителем перевозчиков.

В "спор" включилась полиция, которая задержала виновников драки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Херсоне маршрутчики отказываются возить пассажиров, требуя повысить тарифы. В понедельник, 20 февраля, водители маршруток не выходят на маршруты. По состоянию на девять часов утра на работу не вышли 332 маршрутных автобуса из 574 имеющихся. Не выехали на маршруты также 32 троллейбуса.


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