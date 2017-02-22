В горсовете Херсона подрались из-за тарифов - ФОТО, ВИДЕО
В Херсоне в среду, 22 февраля, начались протесты.
Люди пришли под здание городского совета протестовать против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. На улице протестующие держали плакаты и большие баннеры "Нет грабительским тарифам", "Мы против повышения тарифов", "Платить 5 гривен. За что?".
В "спор" включилась полиция, которая задержала виновников драки.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Херсоне маршрутчики отказываются возить пассажиров, требуя повысить тарифы. В понедельник, 20 февраля, водители маршруток не выходят на маршруты. По состоянию на девять часов утра на работу не вышли 332 маршрутных автобуса из 574 имеющихся. Не выехали на маршруты также 32 троллейбуса.
В нынешнем отопительном сезоне жители домов, где еще не установлены счетчики тепла, будут платить за отопление по нормативу с учетом температуры наружного воздуха и количества суток предоставления услуги.