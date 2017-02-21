В Кремле решили отказаться от выборов, а провести референдум имени Путина - СМИ

Там уверены, что в этом не смысла, поскольку в России нет человека, которым своим выдвижением способен создать интригу на выборах. Поэтому там решили просто провести референдум о доверии Путину.

В частности издание "Дождь" обнародовало информацию о том, что в Кремле начали готовить особый порядок для выборов президента. Ссылаясь на свои источники, издание отмечает, что Россию ожидает референдум о доверии национальному лидеру.

В администрации президента не видят смысла в том, чтобы специально подбирать Путину оппонентов, поскольку там даже главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального не считают таковым.

Своим появлением на выборах он лишь создаст много негатива вокруг власти, но не поспособствует значительному повышению явки, - рассказывал федеральный источник изданию, добавив, что в Кремле уже ставят перед собой задачу, чтобы процент проголосовавших за Путина был выше, чем когда-либо и для достижения цели хотят заставить прийти на избирательные участки как можно больше людей, в частности – молодежь, для чего готовят специализированную агитацию.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в 2012 за Путина проголосовали чуть более 63% избирателей.