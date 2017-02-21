09:18 21.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Британии тысячи людей протестовали против визита Трампа в страну - ФОТО

Несколько тысяч британцев протестовали против отклонения петиции, в которой предлагалось ввести запрет на посещение страны президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

В Британии тысячи людей протестовали против визита Трампа в страну - ФОТО

Так, петиция о запрете Трампу посещать Великобританию собрала более 1,8 миллиона голосов подданных Королевства.

Олнако британское правительство настояло на своем решении предложить президенту США Дональду Трампу государственный визит и аудиенцию у королевы в этом году.

Кроме того, правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй хочет сохранить "особые отношения" с США и обеспечить торговое партнерство, когда Великобритания покинет Европейский Союз.

Также добавим, что многие протестующие держали в руках плакаты: "Нет Трампу, нет нетерпимости!".

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее иммиграционная полиция США арестовала более 680 человек за нарушение миграционного законодательства США. 


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