В Британии тысячи людей протестовали против визита Трампа в страну - ФОТО

Так, петиция о запрете Трампу посещать Великобританию собрала более 1,8 миллиона голосов подданных Королевства.

Олнако британское правительство настояло на своем решении предложить президенту США Дональду Трампу государственный визит и аудиенцию у королевы в этом году.

Кроме того, правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй хочет сохранить "особые отношения" с США и обеспечить торговое партнерство, когда Великобритания покинет Европейский Союз.

Также добавим, что многие протестующие держали в руках плакаты: "Нет Трампу, нет нетерпимости!".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее иммиграционная полиция США арестовала более 680 человек за нарушение миграционного законодательства США.