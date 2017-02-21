Были попытки наладить контакт с Чуркиным, но не удались, - Ельченко

Каждый посол выражает позицию своего государства, однако не стоит преувеличивать личную роль Чуркина, вернее, думать, что его личная роль в этой должности была чем-то отличным от позиции России, - подчеркнул украинский диплома.

Он также пояснил, что лично делал несколько попыток наладить нормальный контакт, но, к сожалению, они не привели к изменению риторики российского представителя. В дипломатии есть такое правило - если не согласен с тем, что тебе предлагают, идешь в отставку. Чуркин этого не сделал, - подытожил Ельченко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, умер постоянный представитель России в Организации объединенных наций Виталий Чуркин. Сегодня ему бы исполнилось 65 лет.