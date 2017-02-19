У России не может быть особых интересов к Украине – президент Эстонии

Россия не может иметь никаких прав на Украину, а также иметь какой-либо особый интерес в отношении соседнего государства. С таким заявлением выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд на состоявшейся в субботу, 18 февраля, в Мюнхене встрече глав государств Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом.
Глава Эстонии считает, что принятые в отношении РФ санкции нужно непременно сохранить.
"Нападая на Украину, Россия нарушила принципы международного права. У России нет в Украине никакого "особого права" и не может быть никаких особых интересов. Поэтому важно, чтобы государства, которые думают так же, как мы, сообща выступали за нынешние санкции", – отметила она.
Также Кальюлайд выразила благодарность вице-президенту США за его «сильную речь» на мюнхенской конференции по безопасности, особо выделив его слова, что Америка для Европы важный партнер, особенно в сфере безопасности и где он заявил, что США будут придерживаться обещаний и поддерживать такие единые ценности, как свобода, демократия и принципы правового государства.
"По части роли НАТО у нас с вице-президентом Пенсом очень схожие точки зрения – альянс означает сдерживание и гарантии, а также обязательства. Государства – члены альянса должны выполнять взятые обязательства, ибо только так НАТО является сильным. Мир же способны создавать только сильные", – подчеркнула эстонский лидер.
Как сообщал "УРА-Информ", глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала Россию выполнять минские соглашения.