У России не может быть особых интересов к Украине – президент Эстонии

Глава Эстонии считает, что принятые в отношении РФ санкции нужно непременно сохранить.

"Нападая на Украину, Россия нарушила принципы международного права. У России нет в Украине никакого "особого права" и не может быть никаких особых интересов. Поэтому важно, чтобы государства, которые думают так же, как мы, сообща выступали за нынешние санкции", – отметила она.

Также Кальюлайд выразила благодарность вице-президенту США за его «сильную речь» на мюнхенской конференции по безопасности, особо выделив его слова, что Америка для Европы важный партнер, особенно в сфере безопасности и где он заявил, что США будут придерживаться обещаний и поддерживать такие единые ценности, как свобода, демократия и принципы правового государства.

"По части роли НАТО у нас с вице-президентом Пенсом очень схожие точки зрения – альянс означает сдерживание и гарантии, а также обязательства. Государства – члены альянса должны выполнять взятые обязательства, ибо только так НАТО является сильным. Мир же способны создавать только сильные", – подчеркнула эстонский лидер.

Как сообщал "УРА-Информ", глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала Россию выполнять минские соглашения.