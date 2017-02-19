Признание Россией документов "республик" противоречит целям минских соглашений, - посольство США

Посольство Соединенных Штатов Америки призывает отвести тяжелое вооружение, а также обеспечить устойчивый режим прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, опубликованного в Twitter в воскресенье, 19 февраля.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин подписал указ о признании Россией "документов республик".

Как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко назвал указ Владимира Путина о признании паспортов "ДНР" и "ЛНР" доказательством оккупации Донбасса.