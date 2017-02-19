19:31 19.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Признание Россией документов "республик" противоречит целям минских соглашений, - посольство США

Признание Российской Федерацией "документов" из так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" противоречит целям минских соглашений.

Признание Россией документов

Посольство Соединенных Штатов Америки призывает отвести тяжелое вооружение, а также обеспечить устойчивый режим прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, опубликованного в Twitter в воскресенье, 19 февраля.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин подписал указ о признании Россией "документов республик".

Как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко назвал указ Владимира Путина о признании паспортов "ДНР" и "ЛНР" доказательством оккупации Донбасса.


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