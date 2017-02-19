Порошенко обсудил с Пенсом ситуацию на Донбассе

Во время встрече речь шла о возможности поддержки переговоров по установлению мира на Донбассе со стороны США. Как сообщает пресс-служба Белого дома, вице-президент, в частности отметил, что США готовы поддерживать Украины до полной имплементации Минских соглашений для того, чтобы мир на востоке Украины был установлен.

Стороны также обсудили, как Соединенные Штаты могут поддержать переговоры. Вместе с тем Пенс выразил обеспокоенность по поводу недавнего всплеска насилия на востоке Украины, а также выразил поддержку со стороны США суверенитета Украины, ее территориальной целостности и самоопределения.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не признают оккупацию и попытку аннексии Крымского полуострова Россией, - отметили в Белом доме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заверил, что на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене Украина оставалась в числе первых и главных тем.