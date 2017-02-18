19:16 18.02.2017 | Политика | Новости
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Встреча "нормандской четверки": договорились о прекращении огня на Донбассе

Прекращение огня на востоке Украины должно стартовать 20 февраля.

Встреча

 В рамках встречи глав МИД "нормандской четверки" в г. Мюнхен участники договорились про прекращение огня на Донбассе – уже с 20-го февраля 2017 г. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Германии - Зигмар Габриэль.

Известно, что встреча глав МИД "нормандской четверки" продолжалась около часа. Габриэль отметил, что министры договорились про сохранение нормандского формата, без включения туда США. Однако министр подчеркнул необходимость тесного контакта с США.

Как сообщал УРА-Информ, в рамках конференции по безопасности в Мюнхене министр МИД РФ Сергей Лавров заявил, что альтернатива диалогу "ЛНР" и "ДНР" с Киевом отсутствует.


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