Украина - в приоритете у новой администрации президента США, - Порошенко

Так, Украина является приоритетом новой президентской администрации США. Об этом сообщил Петр Порошенко по итогам встречи с вице-президентом США Майком на Мюнхенской конференции по безопасности 2017 г. Об этом сообщает спикер Порошенко - Святослав Цеголко – в Facebook.

Порошенко получил сигнал, что Штаты - с Украиной. Что Украина для администрации США среди приоритетов и что вопрос Крыма и его освобождение - также среди приоритетов. Никакие дела за спиной Украины решаться не будут – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, 17 февраля Порошенко прибыл на конференцию по безопасности в г. Мюнхен.