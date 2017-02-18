20:40 18.02.2017 | Политика | Новости
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Украина - в приоритете у новой администрации президента США, - Порошенко

Об этом сообщили после встречи Петра Порошенко с вице-президентом США - Майком Пенсом.

Украина - в приоритете у новой администрации президента США, - Порошенко

Так, Украина является приоритетом новой президентской администрации США. Об этом сообщил Петр Порошенко по итогам встречи с вице-президентом США Майком на Мюнхенской конференции по безопасности 2017 г. Об этом сообщает спикер Порошенко - Святослав Цеголко – в Facebook.

Порошенко получил сигнал, что Штаты - с Украиной. Что Украина для администрации США среди приоритетов и что вопрос Крыма и его освобождение - также среди приоритетов. Никакие дела за спиной Украины решаться не будут – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, 17 февраля Порошенко прибыл на конференцию по безопасности в г. Мюнхен.


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