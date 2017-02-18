23:02 18.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина сумела остановить российскую армию, - Яценюк

Арсений Яценюк выступил на дискуссии под названием "Линии разлома в Евразии".

Украина сумела остановить российскую армию, - Яценюк

По его словам, сейчас Украина – это единственная страна, остановившая армию России. Об этом сообщил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции 18 февраля - в процессе дискуссии по теме "Линии разлома в Евразии".

По словам Яценюка - сновное для Украины и любой страны свободного мира – это заставить Россию придерживаться обязательств, не запугивать соседей, уважать Устав ООН и независимые страны, которым является Украина – отметил также политик.

Как сообщал УРА-Информ, Яценюк также отметил, что сейчас весь свободный мир уже говорит о поддержке Украины.


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