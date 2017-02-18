Порошенко и Дуда подчеркнули важность сохранения санкций против России

Об этом в Twitter сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Согласно словам Цеголко, Порошенко с Дудой заявили о важности сохранения санкций против России до выполнения ею Минска и восстановления территориальной целостности Украины. Также лидеры двух государств обсудили вопросы примирения, осудив вандализм в Гуте Пеняцкой и Быковне.

Кроме того, Цеголко сообщает, что Порошенко и Дуда обсудили привлечение Украины к региональным инициативам сотрудничества между странами Адриатики, Балтии, Черного моря.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Нормандский формат" должен привести к долгосрочному прекращению огня в Донбассе. По словам Меркель, не все пункты Минских договоренностей выполнены, но работа идет и мы должны продолжить эту работу.