13:24 18.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко и Дуда подчеркнули важность сохранения санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в рамках Мюнхенской конференции-2017 подчеркнули важность сохранения санкций против России. 
 

Порошенко и Дуда подчеркнули важность сохранения санкций против России

Об этом в Twitter сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Согласно словам Цеголко, Порошенко с Дудой заявили о важности сохранения санкций против России до выполнения ею Минска и восстановления территориальной целостности Украины. Также лидеры двух государств обсудили вопросы примирения, осудив вандализм в Гуте Пеняцкой и Быковне.

Кроме того, Цеголко сообщает, что Порошенко и Дуда обсудили привлечение Украины к региональным инициативам сотрудничества между странами Адриатики, Балтии, Черного моря.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Нормандский формат" должен привести к долгосрочному прекращению огня в Донбассе. По словам Меркель, не все пункты Минских договоренностей выполнены, но работа идет и мы должны продолжить эту работу. 


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