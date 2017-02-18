"Нормандский формат" должен привести к долгосрочному прекращению огня в Донбассе - Меркель

Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

По ее словам, не все пункты Минских договоренностей выполнены, но работа идет и мы должны продолжить эту работу.

"Мы должны добиться долгосрочного прекращения огня", - заявила Меркель, комментируя минские договоренности.

Также она сообщила, что находится в постоянном контакте с президентом Украины Петром Порошенко по вопросу выполнения минских договоренностей.

"Мы на постоянном контакте с президентом Порошенко", - подчеркнула она.

Кроме того, Цеголко также подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко пришел на выступление Меркель.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", сегодня решит конфликт в Донбассе без участия Российской Федерации нельзя. Также Зигмар Габриэль сообщил, что одной из ключевых тем разговора на полях саммита Большой двадцатки на уровне руководителей внешнеполитических ведомств была ситуация на востоке Украины.