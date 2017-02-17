Путин хотел бы раскрасить Украину в российские цвета, - Порошенко

Об этом Петр Порошенко – президент Украины – рассказал в рамках своего участия в дебатах в рамках конференции по безопасности в г. Мюнхен. По словам Порошенко - Россия вторгается сейчас в западное правление.

Путин ненавидит Украину искренне. Он опровергает уникальность нашего государства и народа. Он не видит для Украины даже места на политической карте и намерен раскрасить Украину в российские цвета – подчеркнул также Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко отправился на конференцию по вопросам безопасности, которая пройдет в г. Мюнхен 17-18 февраля.