Порошенко обсудил с президентом Швейцарии ситуацию на Донбассе

Главы государств говорили об обострение ситуации на Донбассе, а также о дальнейших шагах по ускорению возврата Украине средств, которые были незаконно выведены бывшими высокопоставленными чиновниками и сейчас хранятся в швейцарских банках. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, президенты также отметили, что за 25 лет со времени установления дипломатических отношений между Украиной и Швейцарией заложено надежный фундамент двусторонних отношений.

При этом Порошенко подробно рассказал о том, что творится на Востоке страны и привлек внимание к сложной гуманитарной ситуации в связи с российскими обстрелами Авдеевки.

В свою очередь, Дорис Лойтхард отметила, что Россия должна сделать все для прекращения огня и отметил прогресс в проведении реформ в Украине, что повышает доверие инвесторов к украинской экономике. Она также подтвердила готовность поддерживать Украину на этом пути, в частности в вопросе судебной реформы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 января президент Украины Петр Порошенко и президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард согласовали график возврата средств предыдущей власти из швейцарских банков.