12:57 06.02.2017 | Политика | Новости
100159516:Rakova

В Израиле рассчитывают на сотрудничество с США и Великобританией в борьбе с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что во время разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй он намерен достичь консенсуса в вопросе ракетных испытаний Ирана.

В Израиле рассчитывают на сотрудничество с США и Великобританией в борьбе с Ираном

При этом он подчеркнул, что лучшим выходом из ситуации станет трехстороннее сотрудничество Израиля, Великобритании и США, передает Bloomberg. Нетаньяху встретится с Терезой Мэй и главой британского МИДа Борисом Джонсоном 6 февраля, а 15 февраля он посетит Белый дом.

При этом чиновник надеется, что во время визитов он сможет обсудить ответные действия Ирану, который, по его мнению, своей агрессией испытывает пределы терпения западных стран.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Иран самой большой угрозой. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив