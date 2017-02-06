В Израиле рассчитывают на сотрудничество с США и Великобританией в борьбе с Ираном

При этом он подчеркнул, что лучшим выходом из ситуации станет трехстороннее сотрудничество Израиля, Великобритании и США, передает Bloomberg. Нетаньяху встретится с Терезой Мэй и главой британского МИДа Борисом Джонсоном 6 февраля, а 15 февраля он посетит Белый дом.

При этом чиновник надеется, что во время визитов он сможет обсудить ответные действия Ирану, который, по его мнению, своей агрессией испытывает пределы терпения западных стран.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Иран самой большой угрозой.