21:41 21.01.2017 | Политика | Новости
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США на сирийских переговорах в Астане будет представлять посол

Соединенные Штаты Америки отправят на переговоры по Сирии в Астане посла США в Казахстане Джорджа Крола.

США на сирийских переговорах в Астане будет представлять посол

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Из-за инаугурации президента и текущей загруженности с передачей власти делегация из Вашингтона не посетит конференцию в Астане", - заявил исполняющий обязанности представителя государственного департамента США Марк Тонер.

В свою очередь, Тонер также поблагодарил Казахстан за приглашение США на переговоры как наблюдателя. США, которые ранее играли ключевую роль в урегулировании конфликта в Сирии, уступили инициативу России и Турции.

Отметим, что переговоры между сирийским руководством в Дамаске и представителями повстанцев о политическом решении вооруженного конфликта должны начаться 23 января в Астане. Кроме того, они пройдут под эгидой России, Турции и Ирана.

"Анкара поддерживает сирийских повстанцев и одновременно противостоит курдским "Отрядам Народной самообороны". Россия и Иран выступают на стороне президента Башара Асада", - гласит сообщение. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"в Дамаске неизвестные дважды обстреляли Посольство России.

 


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