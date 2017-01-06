Байден посоветовал Трампу "повзрослеть", комментируя его критику разведки США

Об этом сообщает ВВС.

Согласно словам Байдена, недоверие Трампа к разведке является "абсолютным безумием".

"Для президента не верить, не быть готовым прислушиваться к множеству служб разведки, от военной разведки до ЦРУ, - это абсолютное безумие...Думать, что ты можешь знать больше, чем разведка, - это как говорить, что ты знаешь физику лучше своего учителя. Я не читал книгу, я просто лучше знаю", - заявил Байден.

В свою очередь, комментируя критику со стороны Трампа на странице избранного президента в Twitter, Байден призвал его "повзрослеть".

"Взрослей, Дональд, взрослей. Настало время, ты же президент. Пора что-то делать. Покажи нам, на что ты способен", - добавил Байден.

Напомним, как сообща "Ура-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко по телефону переговорил с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.