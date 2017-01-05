Украина не будет "торговать" своими территориями ради мира, - Елисеев

Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, передает пресс-служба главы государства.

"Эти территории (Донбасс и Крым, - ред.) не могут быть частью торгов для мира. Они - это Украина, и это подтверждается на международном уровне - в том числе Резолюцией ГА ООН по Крыму, которая была принята в прошлом месяце, и в отчете прокурора Международного уголовного суда в ноябре прошлого года. Украина никогда не покинет на произвол украинцев, попавших в ловушку за железный занавес российского военного вторжения в Крыму и на Донбассе", - заявил Елисеев.

Согласно его словам, компромиссы на российских условиях являются неверной политикой для достижения мира в Украине.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее Кабинет министров обнародовал список главных достижений 2016 года, соответствующая инфографика размещена на сайте правительства.