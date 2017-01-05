Парламент Румынии утвердил новое правительство

Им стал 43-летний Сорин Гриндеану. В этот же день парламент утвердил новый состав Кабинета министров, который состоит из 26-ти министров.

Как сообщает DW, Гриндеану является членом Социал-демократической партии Румынии, которая победила на выборах в парламент страны 11 декабря и образовала коалиционное правительство с небольшой либеральной партией "Альянс либералов и демократов за Европу".

Его кандидатуру также рассматривают как замену председателю СДП Ливиу Драгни, который намеревался возглавить правительство, однако не смог претендовать на эту должность из-за судимости за взятку.

При этом президент Румынии Клаус Йоханнис не утвердил кандидатуру представительницы этой же партии Севиль Шайдех, которую новосозданная парламентская коалиция выдвинула на пост главы правительства. Глава страны призвал социал-демократов и их партнеров по коалиции подыскать другого кандидата на эту должность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Румынии выдвинул на должность премьер-министра Сорина Гриндеану, который представляет социал-демократическую партию, победившую на недавних выборах в парламент.