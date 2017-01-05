08:55 05.01.2017 | Политика | Новости
100157277:Polishuk

Французские банки отказываются финансировать избирательную кампанию Ле Пен

Французские банки не хотят давать денег лидеру французской ультрарадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на ее избирательную кампанию.

Французские банки отказываются финансировать избирательную кампанию Ле Пен

Кандидата в президенты Франции в преддверии первого тура президентских выборов, который должен состоятся в апреле 2017 года, заявила, что ни один французский банк не согласился кредитовать ее кампанию. Как пояснила Ле Пен в интервью французскому телеканалу BFMTV, она вынуждена была обратится к зарубежным финансовым институтам, в том числе и к российским банкам.

По ее словам, на сегодняшний день ей не хватает шесть миллионов евро. Поэтому, я подала заявки в европейские, английские, американские и российские банки, - заявила она, добавив, что примет первое предложение, которое придет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая баллотируется на должность президента Франции заявила, что страны Европейского союза должны отказаться от евро и перейти на расчеты в единой расчетной валюте ECU (European Currency Unit), которая использовалась в Европейском союзе ранее.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив